Российские десантники перешли в наступление на Сватовском направлении

Российские войска сегодня утром перешли к активным действиям на Сватовском направлении. Об этом написал в своих соцсетях донецкий журналист Сергей Макаренко.

Репортёр сообщает о продвижении десантников ВС РФ при поддержке танков, артиллерии, фронтовой и армейской авиации на расстояние более километра.

Он также поделился видео, на котором экипажи танков Т-80 Западного военного округа уничтожают взводный опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесу, чтобы туда могли зайти десантники и зачистить его.

Действия штурмовиков прикрывает новейший комплекс "Бережок", добавил военкор.