Российские войска сегодня утром перешли к активным действиям на Сватовском направлении. Об этом написал в своих соцсетях донецкий журналист Сергей Макаренко.
Репортёр сообщает о продвижении десантников ВС РФ при поддержке танков, артиллерии, фронтовой и армейской авиации на расстояние более километра.
Он также поделился видео, на котором экипажи танков Т-80 Западного военного округа уничтожают взводный опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесу, чтобы туда могли зайти десантники и зачистить его.
Действия штурмовиков прикрывает новейший комплекс "Бережок", добавил военкор.
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