Губернатор Севастополя: над морем сбиты три дрона, силы ПВО РФ отражают атаку

Над морем в Севастополе сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следует из заявления губернатора Михаила Развожаева.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) России продолжают отбивать атаку, обстановка находится под контролем местных властей. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие.

"Ситуация сейчас: сбиты три БПЛА над морем", — подтвердил Развожаев.

Утром 16 января глава Севастополя сообщал об одном сбитом беспилотнике. Как пояснил губернатор, силы ПВО ликвидировали дрон над бухтой. При этом он не уточнил, с какой стороны был запущен БПЛА и что могло стать его целью.