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El País: два батальона ВСУ покинули Артёмовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов

Силовые структуры

Два батальона ВСУ покинули линию фронта у Артёмовска (Бахмута) и Соледара из-за нехватки боеприпасов. Об этом информирует El País.

Командир танка 24-й механизированной бригады ВС Украины с позывным Бурштин сообщил, что армия испытывает дефицит вооружений. Если две недели назад рота обладала шестью танками, то сейчас осталась всего одна боевая машина.

Солдаты двух батальонов, занимавшие позиции в Соледаре и Бахмуте, рассказали, что ушли с фронта из-за нехватки боеприпасов, говорится в публикации.

Напоминаем, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Ранее эксперты в статье издания The Global Research сообщали, что ВС РФ вскоре одержат победу в городе.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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