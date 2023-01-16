Два батальона ВСУ покинули линию фронта у Артёмовска (Бахмута) и Соледара из-за нехватки боеприпасов. Об этом информирует El País.
Командир танка 24-й механизированной бригады ВС Украины с позывным Бурштин сообщил, что армия испытывает дефицит вооружений. Если две недели назад рота обладала шестью танками, то сейчас осталась всего одна боевая машина.
Солдаты двух батальонов, занимавшие позиции в Соледаре и Бахмуте, рассказали, что ушли с фронта из-за нехватки боеприпасов, говорится в публикации.
Напоминаем, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Ранее эксперты в статье издания The Global Research сообщали, что ВС РФ вскоре одержат победу в городе.
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