Суконкин заявил, что ВСУ ждут проблемы после получения танков Challenger 2 и Leopard

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке ВСУ танкового батальона, в частности, боевых машин Challenger 2. Военный эксперт Алексей Суконкин назвал их недостатки.

Он отметил, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют не такими снарядами, как Т-64, Т-72 и Т-80. ВСУ придётся наладить снабжение этих боевых машин.

"Основное орудие (Challenger 2) — 120-мм нарезная пушка, но снаряды для неё нельзя применить для орудия германской фирмы Rheinmetall. То есть, если Киев получит немецкие "Леопарды", то украинские танкисты получат головную боль по снабжению, так как Т-64, Т-72, Т-80 стреляют практически одним снарядом, а "Леопард" со своим орудием — другим, и "Челленджер"другим. <…> По бронезащите Challenger 2 ничем не лучше наших, российские ПТРК способны их выносить", — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.