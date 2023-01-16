Аналитик Коротченко заявил о невозможности перехвата российской торпеды "Посейдон"

Российская ядерная торпеда "Посейдон", которую называют "оружием Судного дня", предназначена для нанесения ударов по побережью потенциального противника. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что подводный аппарат невозможно перехватить существующими средствами поражения. "Посейдон" эффективно уничтожит военные цели в случае полномасштабной войны, отметил аналитик.

"За счёт ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Потому что дальность хода не ограничена", — указал он в беседе с "Известиями".