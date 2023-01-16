Стрелков: обученные американцами ВСУшники — это серьёзная сила

По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, даже несколько сотен украинских военных, прошедших обучение под руководством американцев, можно считать "серьёзной силой".

Эксперт отметил, что США готовят "явно не пехотинцев", а квалифицированных военных, которые будут в состоянии нанести максимальный ущерб ВС РФ — артиллеристов, танкистов, связистов.

"Обучают там явно не пехотинцев, а специалистов, танкистов, артиллеристов, ракетчиков, связистов, — людей, которые могут нанести наибольший ущерб нашим войскам. Даже несколько сот хорошо обученных солдат — это серьезная сила", — сказал Стрелков в беседе с НСН.

Политик напомнил, что Запад направит Украине до весны 200-300 единиц боевой техники, к этому же времени закончится обучение 500 украинских военных в Германии, и в итоге у Киева будет к апрелю несколько подготовленных бригад или даже целый бронетанковый корпус.