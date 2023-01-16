По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, даже несколько сотен украинских военных, прошедших обучение под руководством американцев, можно считать "серьёзной силой".
Эксперт отметил, что США готовят "явно не пехотинцев", а квалифицированных военных, которые будут в состоянии нанести максимальный ущерб ВС РФ — артиллеристов, танкистов, связистов.
"Обучают там явно не пехотинцев, а специалистов, танкистов, артиллеристов, ракетчиков, связистов, — людей, которые могут нанести наибольший ущерб нашим войскам. Даже несколько сот хорошо обученных солдат — это серьезная сила", — сказал Стрелков в беседе с НСН.
Политик напомнил, что Запад направит Украине до весны 200-300 единиц боевой техники, к этому же времени закончится обучение 500 украинских военных в Германии, и в итоге у Киева будет к апрелю несколько подготовленных бригад или даже целый бронетанковый корпус.
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