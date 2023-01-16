Экс-сенатор Клинцевич заявил о способности России устроить США "10 Хиросим" с помощью "Сармата"

Военный эксперт, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, почему Запад боится российский ракеты "Сармат".

По словам полковника в отставке, "Сармат" может нести на себе 10 блоков "Авангард". При этом ни одна из существующих систем ПВО и ПРО не способна перехватить ракету, способную долететь в любую точку земного шара.

"Даже американские специалисты вынуждены признать, что РФ способна устроить Америке сразу 10 Хиросим. Два "Сармата" на США, один — на Великобританию, и не будет больше ни Соединенных Штатов, ни Королевства", — подчеркнул Клинцевич в беседе с "ПолитРоссией".

Ранее экс-сенатор заявил, что при взрыве подводный беспилотник "Посейдон" может поднять волну до 300 метров, которая смоет побережье любого государства, имеющего выход к морю или океану, в том числе США и Великобритании.