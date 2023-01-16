РВ: разведчики спецназа НМ ДНР уничтожили расчёт гранатомёта СПГ-9 ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российской армии.

Разведчики спецназа Донецкой Народной Республики уничтожили вражеский расчёт СПГ-9.

"В ходе проведения разведывательных мероприятий разведчиками 3-го гвардейского батальона специального назначения при помощи тепловизора был обнаружен расчёт станкового гранатомёта СПГ-9 (в армии его называют "сапог"), который вёл обстрел наших позиций, и замаскированный автомобиль противника", — докладывают военкоры.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) нанесла высокоточный удар по позиции противника.

Ранее сообщалось, что с 12 января резко выросли потери подразделений ВСУ на Сватовском направлении.