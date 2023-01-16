Сражение за Артёмовск стало самым кровавым за весь период СВО.
Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Корреспондент побывал на передовой и посмотрел на реалии сражений за город.
Развертывание ВСУ вокруг Бахмута — колоссальное. На двадцатикилометровом периметре вокруг населённого пункта сосредоточена танки, артиллерия, замаскированные бензовозы. Всё это стоит на первой и второй линиях фронта — в двух километрах от позиций ВС РФ, утверждает испанский журналист.
Армия России стремится окружить город с севера — от Соледара, и с юга, используя Курдюмовку. Армия Украины повсюду готовит новые линии обороны. Рядом с Краматорском ВСУ копали позиции для танков.
"Встречаем русских на расстоянии 40 метров, такого я еще не встречал", — цитирует издание боевика из 17-й бронетанковой бригады ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.