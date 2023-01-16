El Pais: Битва за Артёмовск — самая кровавая битва за весь конфликт

Сражение за Артёмовск стало самым кровавым за весь период СВО.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Корреспондент побывал на передовой и посмотрел на реалии сражений за город.

Развертывание ВСУ вокруг Бахмута — колоссальное. На двадцатикилометровом периметре вокруг населённого пункта сосредоточена танки, артиллерия, замаскированные бензовозы. Всё это стоит на первой и второй линиях фронта — в двух километрах от позиций ВС РФ, утверждает испанский журналист.

Армия России стремится окружить город с севера — от Соледара, и с юга, используя Курдюмовку. Армия Украины повсюду готовит новые линии обороны. Рядом с Краматорском ВСУ копали позиции для танков.

"Встречаем русских на расстоянии 40 метров, такого я еще не встречал", — цитирует издание боевика из 17-й бронетанковой бригады ВСУ.