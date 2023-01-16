В Соледаре повторяется сценарий города Мариуполя.
О ситуации в Соледаре и Артёмовске рассказал военкор Марат Хайруллин.
"Седьмой рудник уже давно наш, просто мы не делаем там укрепрайон. Наши бойцы не дают ВСУ выйти из соприкосновения и продолжают их изматывать. Мы штурмуем сёла Красный Яр и Ягодное. Эти населённые пункты стоят по обе стороны от трассы на Северск", — в эфире Первого канала рассказал журналист.
На въезде в Соледар выдаётся гуманитарная помощь. Вывозятся жители, выдаются снабжение и и одеждой. Люди много месяцев просидели в подвалах, куда их согнали националисты — повторился мариупольский сценарий, когда во дворах стояла военная техника ВСУ.
В Артёмовске заняты укрепрайон около ул. Максименко и завода шампанских вин. Армия РФ долго не шла вперёд через частный сектор. Со стороны Красного Яра и Соледара ВС РФ штурмует одну часть города, из Клещеевки идёт другое подразделение. Артёмовск зажимается в кольцо, боевики несут ужасающие потери, подытожил военный корреспондент.
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