РВ: военные ССО ВСУ показали бой под Кременной ЛНР от первого лица

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеоролик, снятый Вооружёнными силами Украины.

На нём боевики Сил специальных операций (ССО) ВСУ показали бой под Кременной в Луганской Народной Республике, где продолжаются ожесточённые столкновения.

Ранее сообщалось, что разведчики спецназа Донецкой Народной Республики уничтожили вражеский расчёт СПГ-9. Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) нанесла высокоточный удар по позиции противника. При помощи тепловизора был обнаружен расчёт станкового гранатомёта СПГ-9.