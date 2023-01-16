Рогов рассказал о резком изменении формата деятельности ВСУ в Запорожье

В данный момент ВСУ ведут серьёзную подготовку к обороне на запорожском участке фронта. Причинами перемены в тактике украинских войск стали большие потери, а также упадок морального духа ВСУ после событий в Соледаре. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Показательное изменение в их (ВСУ) начале: с подготовкой к наступлению они начали готовиться к обороне. Резко изменился формат их деятельности, то есть ожидание работы по некоторым фортификационным наблюдениям, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне", — рассказал Владимир Рогов в беседе с радио "Комсомольская правда".

Рогов напомнил, что на данный момент стороны поменялись местами, ведь ещё несколько недель назад оборону приходилось держать российским военными.

Чиновник обратил внимание на упадок боевого духа ВСУшников, вызванный огромными потерями в Соледаре. Что касается запорожского участка фронта, в данный момент условия диктуют российские военные, которые опережают действия ВСУ и не ждут, пока те перейдут в наступление.