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Глава Чечни Кадыров назвал спецоперацию ВС РФ на Украине третьей мировой войной

Силовые структуры

Рамзан Кадыров заявил, что спецоперацию на Украине можно считать третьей мировой войной.

"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в конфликте на Украине, это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", — сообщил глава Чечни во время прямого эфира в соцсети сети своего помощника.

Он отметил, что в событиях, связанных с СВО, не принимают участие Китай, Индия, Пакистан. Кадыров подчеркнул, что в других странах проходят митинги, снимают руководителей. В отличие от них, в России президент проводит встречи и совещания, и сохраняется спокойная обстановка.  

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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