Рамзан Кадыров заявил, что спецоперацию на Украине можно считать третьей мировой войной.
"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в конфликте на Украине, это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", — сообщил глава Чечни во время прямого эфира в соцсети сети своего помощника.
Он отметил, что в событиях, связанных с СВО, не принимают участие Китай, Индия, Пакистан. Кадыров подчеркнул, что в других странах проходят митинги, снимают руководителей. В отличие от них, в России президент проводит встречи и совещания, и сохраняется спокойная обстановка.
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