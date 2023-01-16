В украинских средствах массовой информации до сих пор "обороняют" город Соледар.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на боевика-офицера ВСУ.
Украинский командир одного из воинского подразделений применил в очередной раз тактику самоуспокоения и заявил, что Соледар не под контролем российской армии.
Сегодня, 16 января, бойцы российского военного формирования объявили о полной зачистке западной части района Соль (пригород Соледара), сообщает ведущий Первого канала.
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