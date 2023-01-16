ВС РФ готовят новое наступление и разрабатывают различные сценарии для действий, одновременно занимаясь дезинформацией для введения в заблуждение командования Генштаба ВСУ. Такое заявление сделал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.
По его мнению, армия России специально делает вбросы для запутывания ВСУ. Например, ВС РФ заявили о возможном десанте на Одессу. Несмотря на то, что такой сценарий невозможен, он вынуждает Киев держать силы на данном участке.
"Аналитики и наши, и международные имеют право анализировать, и это правильно, разные сценарии. И враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты, чтобы дезориентировать нас", — сказал Юсов.
ГУР МО Украины призывает союзников оказать поддержку Украине поставкой вооружений, поскольку РФ не откажется от дальнейших наступлений.
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