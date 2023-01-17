Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров счёл неуместными дискуссии о придании спецоперации статуса Третьей мировой войны.
По его словам, мир не сошёлся на Североатлантическом альянсе и государствах, которые входят в состав этого военного блока. Он напомнил, что власти Китая, Индии, Пакистана и других стран предпочитают сохранять нейтральную позицию. Политик подчеркнул: до Третьей мировой войны "ещё далеко".
"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, пытающихся навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине", — отметил Кадыров.
Он также добавил, что США и их партнёры отправляют Киеву старую и списанную технику. Как пояснил глава Чечни, армия РФ в силах противостоять НАТО.
Российские военные продолжают освобождать ДНР и ЛНР от националистов, заключил политик.
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