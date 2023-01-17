Кадыров: придавать спецоперации статус Третьей мировой войны неуместно

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров счёл неуместными дискуссии о придании спецоперации статуса Третьей мировой войны.

По его словам, мир не сошёлся на Североатлантическом альянсе и государствах, которые входят в состав этого военного блока. Он напомнил, что власти Китая, Индии, Пакистана и других стран предпочитают сохранять нейтральную позицию. Политик подчеркнул: до Третьей мировой войны "ещё далеко".

"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, пытающихся навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что США и их партнёры отправляют Киеву старую и списанную технику. Как пояснил глава Чечни, армия РФ в силах противостоять НАТО.

Российские военные продолжают освобождать ДНР и ЛНР от националистов, заключил политик.