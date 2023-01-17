Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sabah: США промахнулись в попытке обуздать Россию с помощью Украины
Военный эксперт Орлов: НАТО ищет бреши в обороне Крыма и Севастополя
Times of India: Россия способна ответить на поставки танков Украине "ужасным" образом
Мэр Кличко: энергетический коллапс в Киеве может произойти в любую секунду
Спикер ВВСУ Игнат: Россия имеет сотни ракет Х-22, которые ПВО Украины не может сбивать
Офицер группы "Викинг": Киев выставляет военных РФ глупыми, чтобы привлечь побольше наёмников
Кадыров: придавать спецоперации статус Третьей мировой войны неуместно
Спикер ГУР Украины Юсов: ВС РФ готовятся к новому наступлению, разрабатывая различные сценарии
В Польше ожидают удары авиации России

ВПК России производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем заводы США

Силовые структуры

На предприятиях российского военно-промышленного комплекса отлично налажен выпуск боеприпасов крупного калибра. ВС РФ не грозит снарядный голод, вне зависимости от интенсивности боевых действий.

ВПК России производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем заводы США

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учётом имеющегося запаса боеприпасов", — пишет издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам информированного специалиста, в России производится вся необходимая номенклатура снарядов крупного калибра, а объём выпуска боеприпасов "во много раз превосходит аналогичный показатель в США".

К тому же, добавил он, отечественные заводы только наращивают выпуск снарядов.

Ранее стало известно, что Пентагон пообещал передать Украине ракеты Sea Sparrow. Военный эксперт предупредил, что эти боеприпасы не предназначены для сухопутного использования, а потому ВСУ вновь будут бить по своим жилым домам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью

Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.

В ЕС потребовали от России отменить плату за полёты над Сибирью
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Войска ВСУ больше не могут вести обстрел Донецка из Марьинки
Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО Любовь Степушова
В подконтрольном ВСУ Запорожье при ракетном ударе поражён промышленный объект
Times: Киев поручил оборону Артёмовска иностранным наёмникам и украинцам без боевого опыта
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО
Последние материалы
Офицер группы "Викинг": Киев выставляет военных РФ глупыми, чтобы привлечь побольше наёмников
Кадыров: придавать спецоперации статус Третьей мировой войны неуместно
Спикер ГУР Украины Юсов: ВС РФ готовятся к новому наступлению, разрабатывая различные сценарии
Знак зодиака 17 января: знаменитые Козероги
В Польше ожидают удары авиации России
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о подготовке ВС РФ к финальному рывку в СВО на Украине
Эксперт: новые нормы для авто пойдут только на пользу
Independent: на жизнь Зеленского покушались 12 раз с 24 февраля
Астролог Кройцер: "В новолуние лучше заняться домашними делами"
СМИ Сербии пишут об ударе ПВО ВСУ по многоэтажке в Днепропетровске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников