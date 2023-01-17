ВПК России производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем заводы США

На предприятиях российского военно-промышленного комплекса отлично налажен выпуск боеприпасов крупного калибра. ВС РФ не грозит снарядный голод, вне зависимости от интенсивности боевых действий.

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учётом имеющегося запаса боеприпасов", — пишет издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам информированного специалиста, в России производится вся необходимая номенклатура снарядов крупного калибра, а объём выпуска боеприпасов "во много раз превосходит аналогичный показатель в США".

К тому же, добавил он, отечественные заводы только наращивают выпуск снарядов.

Ранее стало известно, что Пентагон пообещал передать Украине ракеты Sea Sparrow. Военный эксперт предупредил, что эти боеприпасы не предназначены для сухопутного использования, а потому ВСУ вновь будут бить по своим жилым домам.