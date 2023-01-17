Командир группы "Викинг" ВС РФ заявил о наплыве наёмников в ВСУ из-за дефицита мобилизационного ресурса

Командир российской группы Западного военного округа (ЗВО) "Викинг" проинформировал об исчерпании мобилизационного ресурса Украины. Для компенсации нехватки людей в войска привлекают иностранных наёмников.

"У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу", — рассказал он корреспондентам РИА Новости.

Военнослужащий отметил мотивацию российских бойцов, которые сражаются за свою страну.

Ранее командир сообщил, что киевский режим выставляет бойцов армии России "глупыми" для привлечения на свою сторону иностранных наёмников.