Читатели Daily Mail: передача Украине британских танков Challenger 2 — акт госизмены

Передачу британских танков Challenger 2 Киеву следует воспринимать в качестве акта госизмены. Такое мнение выразили читатели Daily Mail.

Они напомнили, что этот шаг приведёт к ослаблению обороны Британии. По их словам, официальный Лондон неправильно распределяет приоритеты, ведь власти лишают граждан страны безопасности ради достижения собственных целей в ходе украинского конфликта.

"Мы потратили миллиарды и десятилетия на создание технологий, а сейчас внезапно предоставляем их иностранному государству, которое не входит в состав НАТО. Это почти акт госизмены", — высказался один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Как подчеркнули пользователи, британские власти неразумно тратят деньги налогоплательщиков, делая страну уязвимой. Они также добавили, что для восполнения запасов танков Challenger 2 потребуется несколько лет.

Британцы назвали "безумием" решение Лондона о поставках этих боевых машин Вооружённым силам Украины (ВСУ).