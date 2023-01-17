Разведчики НМ ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ с помощью ПТРК "Корнет"

Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. РИА Новости сообщили об успехе русской армии.

Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. ДРГ была обнаружена в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений.

Разведка ВС РФ засекла позиции противника и уничтожила их с помощью противотанковой управляемой ракеты "Корнет".

Ранее командир группы "Викинг" ВС РФ заявил о наплыве наёмников в ВСУ из-за дефицита мобилизационного ресурса.