Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. РИА Новости сообщили об успехе русской армии.
Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. ДРГ была обнаружена в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений.
Разведка ВС РФ засекла позиции противника и уничтожила их с помощью противотанковой управляемой ракеты "Корнет".
Ранее командир группы "Викинг" ВС РФ заявил о наплыве наёмников в ВСУ из-за дефицита мобилизационного ресурса.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.