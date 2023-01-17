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Разведчики НМ ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ с помощью ПТРК "Корнет"

Силовые структуры

Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. РИА Новости сообщили об успехе русской армии.

Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. ДРГ была обнаружена в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боестолкновений.

Разведка ВС РФ засекла позиции противника и уничтожила их с помощью противотанковой управляемой ракеты "Корнет".

Ранее командир группы "Викинг" ВС РФ заявил о наплыве наёмников в ВСУ из-за дефицита мобилизационного ресурса.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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