Военкор Пегов: войска РФ резко активизировались на Донецком направлении

На Донецком направлении спецоперации наблюдается резкая активизация российских войск. Об этом заявил военкор Семён Пегов.

По его словам, на южном участке бойцы РФ при поддержке артиллерии совершили атаку в направлении Новомихайловки. Он также отметил, что российские подразделения предприняли попытку продвижения к населённому пункту Победа.

Кроме того, журналист подчеркнул: штурмовые действия в городской черте Марьинки не прекращаются, по украинским позициям в этой зоне боёв работают артиллерийские установки.

"Наступательные действия в районе Невельского, Первомайского и Водяного. Укрепрайон армии Украины в Авдеевке под огнём артиллерии. А севернее российские войска атаковали Новобахмутовку", — уточнил Пегов.

Как пояснил военкор, армия РФ атаковала позиции Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении в районе населённых пунктов Большая Новосёлка и Пречистовка.