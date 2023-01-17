На Донецком направлении спецоперации наблюдается резкая активизация российских войск. Об этом заявил военкор Семён Пегов.
По его словам, на южном участке бойцы РФ при поддержке артиллерии совершили атаку в направлении Новомихайловки. Он также отметил, что российские подразделения предприняли попытку продвижения к населённому пункту Победа.
Кроме того, журналист подчеркнул: штурмовые действия в городской черте Марьинки не прекращаются, по украинским позициям в этой зоне боёв работают артиллерийские установки.
"Наступательные действия в районе Невельского, Первомайского и Водяного. Укрепрайон армии Украины в Авдеевке под огнём артиллерии. А севернее российские войска атаковали Новобахмутовку", — уточнил Пегов.
Как пояснил военкор, армия РФ атаковала позиции Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении в районе населённых пунктов Большая Новосёлка и Пречистовка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.