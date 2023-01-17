Конгресс США: передача дополнительных ЗРК Patriot Украине связана с необходимостью подготовки ВСУ

Чтобы Киев мог получить от США дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, ему придётся уделить особое внимание подготовке своих военнослужащих, которые будут заниматься управлением этой техники. Об этом предупредила сопредседатель Украинского корпуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур.

"Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, — получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются", — сообщила Каптур в интервью русской службе "Голоса Америки"*.

19 января стало известно о прибытии 100 украинских военнослужащих в штат Оклахома, США, где они будут обучаться использованию ЗРК Patriot.

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