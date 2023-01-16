Fox News: военные ВСУ прибыли в США, чтобы учиться применять ЗРК Patriot

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибыли в американский штат Оклахома, чтобы пройти обучение по применению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает журналистка Fox News Лиз Фриден.

В своих соцсетях она отметила, что в аэропорту Оклахомы приземлился самолёт, из которого вышли порядка 100 украинских военнослужащих.

"Они начнут обучаться использованию ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе", — сказано в публикации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил решение США организовать курс для военных ВСУ по применению западного оборудования. Он считает, что Пентагон намерен повысить эскалацию украинского конфликта.