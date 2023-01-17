Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировал о том, что армия России освободила город Соледар.
"По состоянию на 17 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", — говорится в сообщении ведомства.
Однако в украинских средствах массовой информации до сих пор "обороняют" город Соледар, говорится в Telegram-канале телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на боевика-офицера ВСУ.
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