Штаб ТерО ДНР: ВС РФ освободили Соледар

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировал о том, что армия России освободила город Соледар.

"По состоянию на 17 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", — говорится в сообщении ведомства.

Однако в украинских средствах массовой информации до сих пор "обороняют" город Соледар, говорится в Telegram-канале телеведущего и журналиста Руслана Осташко, со ссылкой на боевика-офицера ВСУ.