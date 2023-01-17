Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал во вторник о серьёзных успехах российских сил в Марьинке под Донецком.
По его словам, в городе зачищены все высотки. Они находятся под контролем подразделений ВС РФ.
В ближайшее время вся Марьинка перейдёт под контроль российских сил, считает Пушилин.
Он также добавил, что дозачистка в Соледаре продолжается, а штаб по оказанию помощи освобождённым территориям начнёт работу в городе сразу после её окончания.
Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский также заявил, что ВСУ не могут маневрировать своими резервами под Артёмовском после взятия военными России Соледара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.