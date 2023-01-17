Пушилин: в Марьинке зачищены все высотки, они контролируются ВС РФ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал во вторник о серьёзных успехах российских сил в Марьинке под Донецком.

По его словам, в городе зачищены все высотки. Они находятся под контролем подразделений ВС РФ.

В ближайшее время вся Марьинка перейдёт под контроль российских сил, считает Пушилин.

Он также добавил, что дозачистка в Соледаре продолжается, а штаб по оказанию помощи освобождённым территориям начнёт работу в городе сразу после её окончания.

Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский также заявил, что ВСУ не могут маневрировать своими резервами под Артёмовском после взятия военными России Соледара.