Танки Challenger 2, которые Британия собирается передать Киеву, окажутся бесполезными в зоне спецоперации, потому что просто не смогут преодолеть болотистые территории Украины. Такое мнение высказал политолог Алексей Малинин.
Эксперт напомнил о внушительном весе этой военной техники, который не позволит её передвигаться быстро и маневрировать.
Малинин рассказал, что плохая проходимость танков Challenger была отмечена ещё в Ираке в ходе операции НАТО.
Кроме того, некоторые эксперты называют лобовую защиту Challenger 2 его слабым местом — чтобы подбить этот танк, достаточно удачного попадания из гранотомёта.
"Британский танк имеет огромный вес — 65 тонн. Он один из самых тяжелых, что негативно влияет на скорость движения и маневренность. Challenger 2 показал довольную слабую проходимость в иракской пустыне, а на Украине в болотистых местностях он и вовсе увязнет", — сказал Малинин в разговоре с "ПолитЭкспертом".
Политолог считает, что поставками на Украину британцы хотят пропиарить Challenger 2, относящийся к самым дорогим танкам в мире. Однако Малинин уверен, что эта "пиар-акция" провалится.
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