Военный историк Кнутов: Украина находится в состоянии истерики, ей осталось недолго

На сегодняшний день Украина объективно находится в состоянии истерики. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, уже свыше 9 миллионов украинцев уехали за рубеж. При этом, согласно статистике ООН, более 1,6 миллиона граждан проживают в РФ, ещё 17 тысяч — в Белоруссии, уточнил эксперт. Он также добавил, что уровень ВВП Украины упал более чем на 30 процентов.

"Если мы рассматриваем Украину в объективном состоянии, мы понимаем, что этому режиму, вообще этой стране осталось недолго — год, от силы полтора. Даже несмотря на колоссальную помощь со стороны США", — отметил Кнутов в эфире Соловьёв Live.

Ранее военный историк сообщил, что после установления контроля над населённым пунктом Бахмутское в ДНР российские войска получили возможность приступить к окружению Артёмовска.