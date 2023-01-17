На сегодняшний день Украина объективно находится в состоянии истерики. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов.
По его словам, уже свыше 9 миллионов украинцев уехали за рубеж. При этом, согласно статистике ООН, более 1,6 миллиона граждан проживают в РФ, ещё 17 тысяч — в Белоруссии, уточнил эксперт. Он также добавил, что уровень ВВП Украины упал более чем на 30 процентов.
"Если мы рассматриваем Украину в объективном состоянии, мы понимаем, что этому режиму, вообще этой стране осталось недолго — год, от силы полтора. Даже несмотря на колоссальную помощь со стороны США", — отметил Кнутов в эфире Соловьёв Live.
Ранее военный историк сообщил, что после установления контроля над населённым пунктом Бахмутское в ДНР российские войска получили возможность приступить к окружению Артёмовска.
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