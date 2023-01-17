Военный ВС РФ заявил об использовании телефонов в зоне СВО для фотографирования мин и растяжек

Военнослужащий из Кургана с позывным Шор, принимающий участие в боевых действия на Украине, поделился необычным способом использования телефонов на фронте. Об этом сообщает группа "Добрая земля" в соцсети "ВКонтакте".

"Я постоянно пользуюсь телефоном, когда нахожусь на передовой. Держу его в режиме полёта, без сим-карты, чтобы не могли отследить моё местоположение. Когда появляются вопросы, то с помощью него делаю фотографии мин и растяжек. Потом уже передаю данные об их местоположении, всё объясняю", — поделился боец.

Ранее сообщалось, что разведчики НМ ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ с помощью ПТРК "Корнет".