Гончаренко проболтался, что американские Patriot не защитят украинские города

Американские комплексы Patriot, которые Вашингтон и Берлин пообещали поставить киевскому режиму, нужны не для защиты граждан.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, эти ПРО будут устанавливаться, чтобы отразить атаку на украинские энергетические объекты — обучение украинские боевики уже начали.

"Насколько я понимаю, украинские военные уже начали свое обучение на этих средствах противовоздушной обороны, это очень важно. Надеюсь, что после этой атаки наши союзники поймут, что две батареи — этого мало для того, чтобы прикрыть реально, масштабно Украину", — в эфире видеоблога "Сейчас" сказал скандально известный русофоб.

Он признал при этом, что Patriot не будут прикрывать городские кварталы, поскольку эти системы будут в первую очередь прикрывать энергетику Украины.

Но чтобы реально прикрыть жителей нам нужно их намного больше, просит Гончаренко.