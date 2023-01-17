Вооружённые силы Украины (ВСУ) перестанут наносить удары по Донецку после освобождения всего Донбасса. Об этом заявил фотожурналист Денис Григорюк.
В интервью argumenti.ru он отметил, что у боевиков ВСУ имеются западные реактивные системы залпового огня (РСЗО), позволяющие обстреливать даже тыловые районы Донецкой Народной Республики.
"Поэтому необходимо освободить всю территорию ДНР и даже больше, чтобы наверняка обезопасить населённые пункты", — считает корреспондент.
Григорюк также напомнил, что 16 января ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Калининский район Донецка, уничтожив здание торгового центра. По его словам, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Он добавил, что после украинских ударов Донецк сталкивается с колоссальными разрушениями. Как пояснил фотожурналист, главная цель таких обстрелов со стороны ВСУ — запугать гражданское население.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.