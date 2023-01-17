Фотожурналист Григорюк: ВСУ прекратят обстреливать Донецк после освобождения Донбасса

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перестанут наносить удары по Донецку после освобождения всего Донбасса. Об этом заявил фотожурналист Денис Григорюк.

В интервью argumenti.ru он отметил, что у боевиков ВСУ имеются западные реактивные системы залпового огня (РСЗО), позволяющие обстреливать даже тыловые районы Донецкой Народной Республики.

"Поэтому необходимо освободить всю территорию ДНР и даже больше, чтобы наверняка обезопасить населённые пункты", — считает корреспондент.

Григорюк также напомнил, что 16 января ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Калининский район Донецка, уничтожив здание торгового центра. По его словам, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Он добавил, что после украинских ударов Донецк сталкивается с колоссальными разрушениями. Как пояснил фотожурналист, главная цель таких обстрелов со стороны ВСУ — запугать гражданское население.