Guardian: войскам ВС Украины для контрнаступления потребуется не менее 100 западных танков

Чтобы обеспечить перевес сил в ходе спецоперации на Украине, ВСУ необходимо больше танков, чем обещает поставить Запад. К такому выводу пришли обозреватели и эксперты из Guardian.

Великобритания пообещала Киеву 14 танков Challenger 2, Польша — такое же количество своих Leopard 2. Кроме того, другие страны Европы могут помочь ВСУ своей техникой, но Украине необходимо не менее 100 танков, чтобы контрнаступать, пишет источник.

"Вопрос в том, какое количество (танков — Прим.ред.) даст Киеву возможность начать собственное наступление. Эксперты Международного института стратегических исследований <…> верят, что ответ — примерно сто единиц, это цифра, продвигаемая Филом Осборном, бывшего главы оборонной разведки Великобритании", — сообщает автор материала.