Песков не стал комментировать слухи о президентском приказе освободить Донбасс до марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения средств массовой информации о том, что российский лидер Владимир Путин якобы поручил Валерию Герасимову, который недавно возглавил Объединенную группировку войск, освободить Донбасс до марта текущего года.

"Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания", — так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о президентском поручении Герасимову по поводу освобождения Донбасса.

Ранее представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил о том, что Россия планирует завершить освобождение Донбасса до марта 2023 года.