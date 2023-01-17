Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения средств массовой информации о том, что российский лидер Владимир Путин якобы поручил Валерию Герасимову, который недавно возглавил Объединенную группировку войск, освободить Донбасс до марта текущего года.
"Нет, не мог бы (прокомментировать), и не имею ни малейшего желания", — так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о президентском поручении Герасимову по поводу освобождения Донбасса.
Ранее представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил о том, что Россия планирует завершить освобождение Донбасса до марта 2023 года.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.