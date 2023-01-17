Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики в очередной раз нанесли удар по региону. Обстрелу подвергся населённый пункт в Валуйском городском округе, один человек пострадал.
"Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается", — отметил он.
Также губернатор проинформировал о повреждениях. В частных жилых домах выбиты окна.
"Повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается", — заключил он.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по окраинам города Шебекино Белгородской области.
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