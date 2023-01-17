Гладков: украинские боевики обстреляли Валуйский городской округ на Белгородчине

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики в очередной раз нанесли удар по региону. Обстрелу подвергся населённый пункт в Валуйском городском округе, один человек пострадал.

"Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается", — отметил он.

Также губернатор проинформировал о повреждениях. В частных жилых домах выбиты окна.

"Повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается", — заключил он.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по окраинам города Шебекино Белгородской области.