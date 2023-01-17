Пушилин рассказал о попытках ВСУ удержаться в частном секторе Марьинки

Украинская армия предпринимает большие усилия для того, чтобы попытаться закрепиться в частном секторе населённого пункта Марьинка. Однако долго ВСУшники там не останутся, они скоро будут выбиты, уверен врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее врио главы ДНР отметил значительное продвижение ВС РФ в Марьинке. Пушилин рассказал, что все городские высотки уже зачищены от украинских боевиков, и скоро можно будет рассказать о полном взятии Марьинки.