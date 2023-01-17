Военный Феникс заявил, что ВС РФ ведут тяжёлые бои с ВСУ за Угледар

Союзные войска продолжают специальную военную операцию на Украине. За Угледар идут тяжёлые бои. Противник теряет технику и живую силу.

"Мы держим оборону в данном населённом пункте. Медленно, наверное, но продвигаемся по чуть-чуть вперёд. Уничтожаем живую силу, по возможности, технику противника из имеющихся у нас орудий, просим поддержки артиллерии", — рассказал корреспондентам "Русской Весны" об обстановке на Угледарском направлении боец с позывным Феникс.

Напоминаем, данное подразделение ВС РФ сбило несколько самолётов, два вертолёта, подбило танки, БТР и БМП ВСУ. В арсенале бойцов имеются ПЗРК "Игла" и беспилотники.