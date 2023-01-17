Украинская армия потеряла возможность снабжать гарнизон Марьинки: подробности

Накануне армия России взяла под огневой контроль часть трассы СО51138, по которой из Красногоровки обеспечивалось снабжение в Марьинке остатков подразделений ВСУ.

Таким образом, националисты больше не могут обеспечивать гарнизон боепитанием и резервом.

Об этом сообщает RT, отмечая, что ВС РФ уничтожили ряд огневых позиций 79-й бригады на верхних этажах высотных зданий и чердаках частных домов на пр. Дружбы и ул. Москалевского.

Также армия России установила физический контроль над ключевой транспортной развилкой трассы 0-0530. В юго-западной части Марьинки ВСУ вытеснены с территории элеватора "Никольский" и шиноремонтного завода.

Помощь пехоте ВСУ здесь пытаются оказывать танки Т-72М1 1-й танковой бригады, а также гаубицы M777A2 и САУ vz.77 Dana. Однако в условиях истощения и отсутствия пополнения огневая помощь слаба, пишет издание.