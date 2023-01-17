Скурлатов заявил, что ошибка Зеленского приведёт к его замене на Главкома ВСУ Залужного

При совершении президентом Украины Владимиром Зеленским хотя бы маленькой ошибки его могут заменить на Главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил доктор политических наук Игорь Скурлатов в беседе с URA.RU, комментируя отставку главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля", — сказал эксперт.

Место киевского лидера может занять любой, кто имеет большую медийность. Таким человеком является Залужный, отмечает Скурлатов. По этой причине Зеленский хочет непременно победить на поле боя, в противном случае ему грозит отставка, а в худшем случае — "расстрел".