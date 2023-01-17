При совершении президентом Украины Владимиром Зеленским хотя бы маленькой ошибки его могут заменить на Главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил доктор политических наук Игорь Скурлатов в беседе с URA.RU, комментируя отставку главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля", — сказал эксперт.
Место киевского лидера может занять любой, кто имеет большую медийность. Таким человеком является Залужный, отмечает Скурлатов. По этой причине Зеленский хочет непременно победить на поле боя, в противном случае ему грозит отставка, а в худшем случае — "расстрел".
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