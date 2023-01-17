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СМИ Швеции: Угрозы Путина нужно принимать серьёзно

Силовые структуры

Угрозы российского президента Владимриа Путина нужно принимать серьёзно.

Об этом со ссылкой на шведские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Гражданам Швеции понемного доносят, что русские слов на ветер бросать не паривыкли.

"Ракеты НАТО, уничтожающие российские города, даже если они выпущены украинскими военными, могут стать "красной чертой" для Путина", — цитирует одно из изданий ведущий Первого канала.

Напомним, сегодня, 16 января, Путин внёс в Государственную думу законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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