СМИ Швеции: Угрозы Путина нужно принимать серьёзно

Угрозы российского президента Владимриа Путина нужно принимать серьёзно.

Об этом со ссылкой на шведские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Гражданам Швеции понемного доносят, что русские слов на ветер бросать не паривыкли.

"Ракеты НАТО, уничтожающие российские города, даже если они выпущены украинскими военными, могут стать "красной чертой" для Путина", — цитирует одно из изданий ведущий Первого канала.

Напомним, сегодня, 16 января, Путин внёс в Государственную думу законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы.