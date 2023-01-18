Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американский офицер Риттер: положение Украины отчаянное, время игр прошло
В ФРГ объяснили, зачем США требуют отправки танков Leopard Киеву: втянуть в открытую войну
Военкор Сладков: у ВСУ начались неприятности на юге от Марьинки — "Север-Ахмат" рушит оборону
Захарова о призыве главы ЕК дать Киеву любое оружие — "Ядерное, что ли?"
В США объяснили "тайный план" Вашингтона против России: мы не хотим переговоров
Британцы обвинили Лондон в десятках тысяч смертей от холода
Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать
СМИ Швеции: Угрозы Путина нужно принимать серьёзно
Главком ВСУ Залужный в разгар боёв в Донбассе покинул Украину для встречи с генералом США Милли

Постпред РФ при ООН: установку ПВО, подбившую ракету в Днепропетровске, разметили в жилом квартале

Силовые структуры

Украинская ПВО, которая подбила российскую ракету в Днепропетровске, разместили в жилом квартале, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН: установку ПВО, подбившую ракету в Днепропетровске, разметили в жилом квартале

Как подчеркнул постпред, к многочисленным жертвам среди мирного населения привело нарушение киевским режимом норм международного гуманитарного права. Российская ракета была запущена по объектам инфраструктуры.

"Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", — пояснил Небензя.

Постпред заявил, что несмотря на многочисленные жертвы, ни Запад, ни "мировое сообщество" никак не отреагировали на действия Киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев
Украинский комбат: "Какой Крым? У нас потери чудовищные!"
Песков рассказал о завтрашнем выступлении Путина
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Последние материалы
В ФРГ объяснили, зачем США требуют отправки танков Leopard Киеву: втянуть в открытую войну
Военкор Сладков: у ВСУ начались неприятности на юге от Марьинки — "Север-Ахмат" рушит оборону
Захарова о призыве главы ЕК дать Киеву любое оружие — "Ядерное, что ли?"
В США объяснили "тайный план" Вашингтона против России: мы не хотим переговоров
Британцы обвинили Лондон в десятках тысяч смертей от холода
Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги
Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать
СМИ Швеции: Угрозы Путина нужно принимать серьёзно
Главком ВСУ Залужный в разгар боёв в Донбассе покинул Украину для встречи с генералом США Милли
Рогов заявил о переходе нескольких военных ВСУ на Запорожском направлении на сторону ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников