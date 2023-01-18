Постпред РФ при ООН: установку ПВО, подбившую ракету в Днепропетровске, разметили в жилом квартале

Украинская ПВО, которая подбила российскую ракету в Днепропетровске, разместили в жилом квартале, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Как подчеркнул постпред, к многочисленным жертвам среди мирного населения привело нарушение киевским режимом норм международного гуманитарного права. Российская ракета была запущена по объектам инфраструктуры.

"Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", — пояснил Небензя.

Постпред заявил, что несмотря на многочисленные жертвы, ни Запад, ни "мировое сообщество" никак не отреагировали на действия Киевского режима.