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Российские танкисты о ходе штурма Марьинки и Красногоровки: "Быстренько отработаем и вернёмся"

Силовые структуры

Российская армия ведёт бои за за посёлки Марьинка и Красногоровка, сообщили в 5-ой бригаде 1-го армейского корпуса. По словам танкистов, стояла задача отработать по вентстволу шахты.

Танкисты работают и с секретных, закрытых позиций и прямой наводкой, рассказал командир машины "Известиям".

"Сейчас поедем работать по красногоровскому вентстволу (вентиляционный ствол шахты. — Прим. ред.). Выйдем, быстренько отработаем и вернёмся", — цитирует издание российского бойца.

Как рассказал командир, танкисты двигаются вместе с пехотой, "проламывая" украинскую оборону.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Российские танкисты о ходе штурма Марьинки и Красногоровки: "Быстренько отработаем и вернёмся"
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