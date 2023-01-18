Российские танкисты о ходе штурма Марьинки и Красногоровки: "Быстренько отработаем и вернёмся"

Российская армия ведёт бои за за посёлки Марьинка и Красногоровка, сообщили в 5-ой бригаде 1-го армейского корпуса. По словам танкистов, стояла задача отработать по вентстволу шахты.

Танкисты работают и с секретных, закрытых позиций и прямой наводкой, рассказал командир машины "Известиям".

"Сейчас поедем работать по красногоровскому вентстволу (вентиляционный ствол шахты. — Прим. ред.). Выйдем, быстренько отработаем и вернёмся", — цитирует издание российского бойца.

Как рассказал командир, танкисты двигаются вместе с пехотой, "проламывая" украинскую оборону.