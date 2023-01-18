Российские подразделения заканчивают уничтожать вторую линию обороны ВСУ на Славянском направлении, за которой их ждёт невиданный по мощности укрепрайон, напомнил военкор Юрий Котенок.
"Многоэтажки Марьинки взяли. Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) вроде как обходим и достаточно весело. Дальше упираемся в такой укреп, который взять просто не получится — нужны нетривиальные шаги и методы", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
По его словам, боевики превратили огромную агломерацию Дружковка-Краматорск-Славянск в подготовленную линию обороны, а значит ВС РФ предстоит "тяжёлая боевая работа, которая окажет влияние на весь дальнейший ход спецоперации на Украине".
"Грызть эту третью линию обороны ВСУ от Константиновки на Краматорск и далее Славянск напрямую с юга — безумие", — предупредил Котенок.
Военкор предположил, что российское командование может сосредоточить усилия на Харьковском направлении, чтобы "взяв Лиман, угрожать Славянску с северо-востока".
Ранее военный эксперт предупредил, что атаками украинских беспилотников на Крым НАТО прощупывает бреши в обороне Черноморского флота РФ.
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