Советник врио ДНР: ВСУ выдали в радиоэфире позиции польских наёмников в Соледаре

Боевики ВСУ открыто говорили в радиоэфирах о позициях, на которых находятся польские наёмники, чем выдали их российским военным, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, внешняя политика и заявления польских и украинских властей "веселят", так как на местах всё абсолютно иначе.

"Это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьёзных потерь, причинённых нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые, абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег". — пояснил Гагин РИА Новости.

Как уточнил советник врио ДНР, поляков в ВСУ не жалуют и отправляют их на опасные участки по линии соприкосновения. По его словам, "никто не забыл" многолетний опыт геноцида между народами и Волынскую резню, что делает наёмников из Польши скорее "неприятными попутчиками" для украинцев, чем союзников.