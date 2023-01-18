Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ чувствуют себя брошенными, бегут с поля боя

Бывший советник министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты ВСУ чувствуют себя брошенными и массово бегут с поля боя.

Полковник в отставке утверждает, что бежавшие националисты вынуждены иметь дело со спецслужбами из-за наступления российских войск.

Медобслуживание украинских солдат не очень хорошее, у врачей очень много работы, в своём You-tube рассказал бывший советник Пентагона.

Он также отметил, что большинство всушников на фронте без должной подготовки, там мало офицеров и сержантов. Часто они бросают своих подчинённых.

"Тех, кто отступил по этим причинам, кошмарят в СБУ", — заявил Макрегор, добавив, что не удивился бы, если украинские подразделения "двинулись бы на Киев, чтобы разобраться с этим режимом, который радостно уже несколько месяцев отправляет их в мясорубку".