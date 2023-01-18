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Власти Украины поблагодарили Запад за ещё не поставленную военную технику

Силовые структуры

Руководитель Минэкономики Украины Юлия Свириденко выразила благодарность западным политикам за ещё не поставленную Киеву военную технику, в том числе танки.

Власти Украины поблагодарили Запад за ещё не поставленную военную технику

Во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе она сообщила журналистам, что украинские власти рассчитывают получить новое оборудование в ближайшее время.

Министр поблагодарила Великобританию и ФРГ за обещание предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) современные танки Challenger и Leopard.

Кроме того, Свириденко подчеркнула: Киев надеется на усиление поддержки со стороны других государств для "победы Украины в 2023 году".

Ранее аналитики выяснили, что для контрнаступления украинским войскам потребуется не менее 100 западных танков. Как отмечает Guardian, в ином случае киевский режим не сможет добиться перевеса сил в ходе конфликта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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