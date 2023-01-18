Руководитель Минэкономики Украины Юлия Свириденко выразила благодарность западным политикам за ещё не поставленную Киеву военную технику, в том числе танки.
Во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе она сообщила журналистам, что украинские власти рассчитывают получить новое оборудование в ближайшее время.
Министр поблагодарила Великобританию и ФРГ за обещание предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) современные танки Challenger и Leopard.
Кроме того, Свириденко подчеркнула: Киев надеется на усиление поддержки со стороны других государств для "победы Украины в 2023 году".
Ранее аналитики выяснили, что для контрнаступления украинским войскам потребуется не менее 100 западных танков. Как отмечает Guardian, в ином случае киевский режим не сможет добиться перевеса сил в ходе конфликта.
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