Российские бойцы нанесли массированный артиллерийский удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Об этом заявил военкор Семён Пегов, оценивая обстановку на Донецком направлении.
По его словам, подразделения РФ продолжают предпринимать попытки прорыва к населённому пункту Победа. Кроме того, он отметил, что в Марьинке не прекращаются городские бои, в ходе которых украинские боевики стараются удержать позиции.
Как пояснил журналист, российская армия развивает наступательные действия в районе Водяного, в направлении Каменки и Пивничного.
"По укрепрайону ВСУ в Авдеевке нанесён массированный артиллерийский удар", — подтвердил Пегов.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские военные "крепко окопались" на территории Авдеевки, поэтому штурм населённого пункта представляется крайне сложным.
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