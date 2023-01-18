Военкор Пегов: по укрепрайону ВСУ в Авдеевке нанесён массированный удар

Российские бойцы нанесли массированный артиллерийский удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Об этом заявил военкор Семён Пегов, оценивая обстановку на Донецком направлении.

По его словам, подразделения РФ продолжают предпринимать попытки прорыва к населённому пункту Победа. Кроме того, он отметил, что в Марьинке не прекращаются городские бои, в ходе которых украинские боевики стараются удержать позиции.

Как пояснил журналист, российская армия развивает наступательные действия в районе Водяного, в направлении Каменки и Пивничного.

"По укрепрайону ВСУ в Авдеевке нанесён массированный артиллерийский удар", — подтвердил Пегов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что украинские военные "крепко окопались" на территории Авдеевки, поэтому штурм населённого пункта представляется крайне сложным.