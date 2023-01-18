Полковник Блэк: Суровикин провёл отличную операцию по выводу армии РФ из Херсона

Полковник американской армии в отставке Ричард Блэк похвалил генерала Сергея Суровикина за успешную операцию по выводу войск РФ из Херсона.

Он назвал такое решение российского командования правильным. По его словам, подразделения РФ не понесли никаких потерь, а также не оставили технику в этом городе. Кроме того, полковник подчеркнул: на территории Херсона действительно складывалась опасная ситуация как для военных, так и для гражданских.

"Если мы посмотрим на битву за Херсон, генерал Суровикин провёл отличную, одну из самых чётких стратегических операций по выводу российской армии", — отметил Блэк в эфире Соловьёв Live.

Ранее американский полковник сообщил, что киевский режим уже проиграл в конфликте. Он счёл боевые действия на Артёмовском направлении катастрофой для Вооружённых сил Украины (ВСУ).