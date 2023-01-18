РИА Новости: "Грады" поддержали наступление пехоты РФ на Сватовском направлении

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" поддержали наступление российских пехотинцев на Сватовском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, "Грады", принадлежащие мотострелковому полку Западной группировки войск, успешно поразили внеплановую цель — укреплённый опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Цель пришла, за три минуты отработали", — приводит агентство слова командира расчёта с позывным "Серый".

По его словам, украинские военные по-разному реагируют на работу российских РСЗО "Град". В некоторых случаях ВСУ никак не отвечают на атаки РФ, уточнил боец.

Ранее стало известно, что группировка "Отважные" Вооружённых сил России сорвала поставки западных снарядов для украинских артиллерийских установок.