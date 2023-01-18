Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что наступивший год будет победным для Украины. А обещанные Западом ЗРК Patriot станут подспорьем. Однако для обучения украинских военнослужащих работе с комплексами американским инструкторам потребуется около десяти месяцев, отметил он.
"Если раньше это казалось чем-то невозможным, то на сегодняшний день, благодаря усилиям наших американских партнёров украинских офицеров обучат освоению таких зенитно-ракетных комплексов в течение десяти месяцев. Тем более что решение на этот счёт уже принято", — приводит слова министра "Военное обозрение".
Порядка 100 бойцов ВС Украины уже прибыли в штат Оклахома для прохождения обучения.
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