Пушилин: ВС РФ взяли в плен иностранных наёмников ВСУ в Соледаре

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал об успехах русской армии в Соледаре в эфире Первого канала.

Он заявил, что ВС РФ взяли в плен иностранных наёмников ВСУ.

"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наёмники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наёмников, нежели взятых в плен", — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по позициям ВСУ под Сумами и Черниговом.