Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал об успехах русской армии в Соледаре в эфире Первого канала.
Он заявил, что ВС РФ взяли в плен иностранных наёмников ВСУ.
"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наёмники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наёмников, нежели взятых в плен", — сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по позициям ВСУ под Сумами и Черниговом.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".