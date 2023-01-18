Пушилин: ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой, но ВС РФ продвигаются

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации в Артёмовске (Бахмуте).

По его словам, обстановка в городе остаётся напряжённой, но русские подразделения продолжают продвижение. Ранее Пушилин сообщал, что ВС РФ прервали снабжение войск ВСУ между Северском и Артёмовском.

"Продолжают бои, там ситуация остается достаточно напряжённой, но ребята продвигаются", — заявил врио главы ДНР в эфире Первого канала.

Пушилин также сообщал о взятии в плен иностранных наёмников ВСУ в Соледаре.