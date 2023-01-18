Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации в Артёмовске (Бахмуте).
По его словам, обстановка в городе остаётся напряжённой, но русские подразделения продолжают продвижение. Ранее Пушилин сообщал, что ВС РФ прервали снабжение войск ВСУ между Северском и Артёмовском.
"Продолжают бои, там ситуация остается достаточно напряжённой, но ребята продвигаются", — заявил врио главы ДНР в эфире Первого канала.
Пушилин также сообщал о взятии в плен иностранных наёмников ВСУ в Соледаре.
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